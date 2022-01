Die Mär von der Guerilla-Impfaktion aus der Wiener Kanalisation macht seit der Großdemo vom 20. November die Runde in den sozialen Medien. 40.000 marschierten gegen die frisch angekündigte Impfpflicht um den Ring.

In Telegram-Gruppen waren zuvor skurrile Warnungen laut geworden. "Aufpassen!! Aus sicherer Quelle ist bekannt, dass die Stadt Wien Mitarbeiter unter den Kanaldeckeln versteckt hat (KEIN WITZ!!), die uns in die Waden impfen versuchen werden!! Hohe Stiefel anziehen!!!", hieß es damals in einer einschlägigen Gruppe.

Aus "sicherer Quelle" wollte man damals auch wissen, dass die Hubschrauber, die zur Überwachung der Demos eingesetzt wurden, auch mit Sprühvorrichtungen ausgestattet waren. "Flüssiges Pfizer" sollte damit auf die Demonstranten losgelassen werden.

Ob es sich damals um eine ernst gemeinte Warnung oder um einen diebischen Spaß findiger Mitleser auf Telegram handelte, ist bis dato nicht geklärt. Möglich ist dieser Tage ja alles.