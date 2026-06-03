Sport Austria Finals: Wien wird Hauptstadt des österreichischen Sports
Was haben die Sport Austria Finals der in der kommenden Woche beginnenden Fußball-WM voraus? 46 verschiedene Sportarten. Zugegeben, Fußball ist nicht darunter. Dafür aber Roller Derby, Softball, Darts, Gewichtheben oder Para-Klettern.
Es ist Österreichs größtes Multisport-Event, das von 3. bis 7. Juni nach Graz und Innsbruck erstmals in Wien stattfindet und olympischen, paralympischen und nicht-olympischen Sportarten eine Bühne bietet. „Gerade Sportarten, die sonst nur selten im Rampenlicht stehen, erhalten hier die Aufmerksamkeit, die sie verdienen“, sagt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) beim Medientermin im Wiener Rathaus mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Sport Austria-Präsident Hans Niessl am Dienstag.
31 Sportstätten in Wien und Umgebung, darunter das Stadthallenbad, die Prater Hauptallee, die Sporthalle Brigittenau oder die BMX Anlage Vösendorf warten auf mehr als 7.000 Athletinnen und Athleten.
Weltrekordversuche
Das unbestrittene Zentrum der Finals ist jedoch der Rathausplatz – alleine hier werden 14 Sportarten ausgetragen. Darunter auch auf den ersten Blick konträre wie Minigolf und Bogenschießen. Dieser Disziplin wird sich übrigens auch Elisabeth Straka stellen, Olympia-Teilnehmerin in Paris 2024. „Der Rathausplatz bietet eine außergewöhnliche Kulisse und ich freue mich riesig darauf, dort antreten zu dürfen. Solche Wettkämpfe mitten im Herzen einer Stadt erlebt man nicht oft.“
Auch ein Weltrekord soll erstmals im Rahmen der Sport Austria Finals aufgestellt werden – nichts Geringeres hat sich Para-Schwimmer Andreas Ernhofer vorgenommen. Er will den Weltrekord über 100 Meter Rücken knacken – und dabei den Para-Sport einem breiten Publikum näherbringen. Seine Botschaft: „Nicht die Einschränkung sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Leistung.“
Mitmachen
Sportbegeisterte können aber nicht nur den Athletinnen und Athleten bei den Wettkämpfen zusehen, sie können an den Decathlon-Mitmachtagen am Freitag und Samstag am Rathausplatz auch selbst aktiv werden. „Bei den Mitmachtagen können kleine und große Besucherinnen und Besucher verschiedene Sportarten kennenlernen und selbst ausprobieren – unkompliziert, niederschwellig und mit jeder Menge Spaß“, sagt Cathryn Binder-Taisser, Marketingleiterin bei Decathlon Österreich.
Auch Bürgermeister Ludwig blickt den Sport Austria Finals mit Vorfreude entgegen: „Wien freut sich auf ein Sportfest der Superlative. Dieses Event zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, lebendig und verbindend Sport sein kann. Besonders freut mich, dass die Wettbewerbe an so vielen unterschiedlichen Orten stattfinden und damit den Sport direkt zu den Menschen bringen.“
Fußball ist übrigens doch auch irgendwie Teil der Finals. Wenn auch im Miniaturformat als Tischfußball. Der Unterschied zur Fußball-WM: Österreich wird hier garantiert gewinnen.
Infos unter: sportaustriafinals.at
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