Sport Austria Finals: Wien wird Hauptstadt des österreichischen Sports

Was haben die Sport Austria Finals der in der kommenden Woche beginnenden Fußball-WM voraus? 46 verschiedene Sportarten. Zugegeben, Fußball ist nicht darunter. Dafür aber Roller Derby, Softball, Darts, Gewichtheben oder Para-Klettern. Es ist Österreichs größtes Multisport-Event, das von 3. bis 7. Juni nach Graz und Innsbruck erstmals in Wien stattfindet und olympischen, paralympischen und nicht-olympischen Sportarten eine Bühne bietet. „Gerade Sportarten, die sonst nur selten im Rampenlicht stehen, erhalten hier die Aufmerksamkeit, die sie verdienen“, sagt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) beim Medientermin im Wiener Rathaus mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Sport Austria-Präsident Hans Niessl am Dienstag. 31 Sportstätten in Wien und Umgebung, darunter das Stadthallenbad, die Prater Hauptallee, die Sporthalle Brigittenau oder die BMX Anlage Vösendorf warten auf mehr als 7.000 Athletinnen und Athleten.

Weltrekordversuche Das unbestrittene Zentrum der Finals ist jedoch der Rathausplatz – alleine hier werden 14 Sportarten ausgetragen. Darunter auch auf den ersten Blick konträre wie Minigolf und Bogenschießen. Dieser Disziplin wird sich übrigens auch Elisabeth Straka stellen, Olympia-Teilnehmerin in Paris 2024. „Der Rathausplatz bietet eine außergewöhnliche Kulisse und ich freue mich riesig darauf, dort antreten zu dürfen. Solche Wettkämpfe mitten im Herzen einer Stadt erlebt man nicht oft.“ Auch ein Weltrekord soll erstmals im Rahmen der Sport Austria Finals aufgestellt werden – nichts Geringeres hat sich Para-Schwimmer Andreas Ernhofer vorgenommen. Er will den Weltrekord über 100 Meter Rücken knacken – und dabei den Para-Sport einem breiten Publikum näherbringen. Seine Botschaft: „Nicht die Einschränkung sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Leistung.“