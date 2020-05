SPÖ will Stadträte ohne Amt feuern

SP-Klubchef Schicker plädiert daher für eine Abschaffung der Stadträte ohne Portefeuille: "Ich gehe davon aus, dass die Opposition Vorschlägen zur Sparsamkeit nicht abgeneigt sein wird." Die Angesprochenen pochen auf ihre wichtige Kontrollfunktion. "So einfach geht das nicht", sagt etwa Wolfgang Gerstl, nicht amtsführender Stadtrat der ÖVP. Immerhin habe er in der Stadtregierung volles Sitz- und Stimmrecht und bekomme im Gegensatz zu Gemeinderäten Einsicht in alle wichtigen Akten. "Kontrolle muss in einer Demokratie sein", sagt SP-Klubchef Schicker, über Optimierungen werde man aber mit dem Koalitionspartner und der Opposition reden.



Die Wichtigkeit der Kontrollfunktion betont auch David Lasar, nicht amtsführender Stadtrat der FPÖ. Er sichte alle Akten und gebe sie bei Bedarf an Gemeinderäte weiter, müsse sich daher im Gegensatz zu seinen amtsführenden Stadträten in allen Ressorts auskennen. Während die Stadträte auf ihre Magistratsabteilungen zurückgreifen können, habe Lasar nur eine Sekretärin und keinen Referenten: "Ich bin mein eigener Referent." Auch Dienstwagen habe er im Gegensatz zu den Kollegen von rot und grün keinen.



Er bringt daher einen Gegenvorschlag: "Ich wäre dafür, allen Stadträten Ressorts zuzuteilen. Damit entlasten wir die amtsführenden Stadträte und können so weit mehr Gehaltskosten einsparen."