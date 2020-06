SPÖ-Parteispitze will Steuer auf leer stehende Wohnungen

Bis zu 100.000 Wohnungen sollen in Wien leer stehen. Angesichts der Wohnungsnot fordert die Junge Generation (JG) der SPÖ Wien eine Leerstandsabgabe. "Es soll eine rechtliche Verpflichtung geben, Leerstände nach sechs Monaten zu melden. Bei unbegründetem Leerstand von einem Jahr soll eine Abgabe eingehoben werden", forderte der JG-Vorsitzende Marcus Gremel am Montag (der Kurier berichtete).

Während sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig skeptisch zeigte, bekommt die Junge Generation nun Rückendeckung von Wiens Bürgermeister: "Ein guter Vorschlag. Angesichts der Situation, dass Wien wächst, halte ich das für eine vernünftige Maßnahme", sagte Häupl am Dienstag. Wien brauche die Flexibilität die man am Arbeitsmarkt habe, auch am Wohnungsmarkt. Noch gebe es allerdings eine Menge im Detail auszuarbeiten: "Das wird die Aufgabe von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig sein."

In dem Vorschlag der Jungen Generation war von einem Euro pro Quadratmeter und Monat die Rede. Bis zu 60 Millionen Euro könnte die Leerstandsabgabe bringen, rechnet die JG vor.