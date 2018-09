SPÖ kündigt Soforthilfetruppe für Schulen an

Als Reaktion auf die heftig diskutierten Herausforderungen an Wiener Schulen präsentieren Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ) ein neues Maßnahmenpaket. So werde in den nächsten Tagen eine Hotline eingerichtet, an die sich Lehrer außerhalb des Dienstweges mit ihren Problemen wenden können. Zudem soll auch eine Soforthilfegruppe aus Beratungslehrern, Psychologen, Sozialarbeitern, außerschulischer Betreuung und Grätzelpolizisten aktiv werden – etwa, wenn familiäre Gewalt in der Schule auffällig werde.

Zuletzt hatte NMS-Lehrerin Susanne Wiesinger mit ihrem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ die rege Debatte über Integrationsprobleme an Wiener Schulen erneut angestoßen. Dazu stellt Ludwig klar: „Radikalisierung, Religion als Mittel der Politik, Gewalt oder das Recht des Stärkeren haben in meiner Stadt nichts verloren.“ Mit den nun vorgestellten Maßnahmen wolle man den Lehrern den Rücken stärken.

Eltern, wie auch Schülern müsse vermittelt werden, „dass sie Rechte, aber auch Pflichten haben“, sagt Ludwig. Bei Fehlverhalten spricht er sich für „klare Konsequenzen“ aus. In Abstimmung mit dem Bund werde Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer nun prüfen, welche Sanktionen bei Regelbrüchen möglich sind.