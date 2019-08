SPÖ-Funktionäre rebellieren gegen Rauchverbot

Sehr zur Empörung vieler Genossen. Hat doch erst vor wenigen Wochen die Bundespartei nach dem Fall der türkis-blauen Regierung durchgesetzt. Entsprechend die Kommentare zum Posting. „Geht's noch? Absurd und abwegig!“, schreibt etwa der ehemalige SPÖ-Stadtrat und Klubchef Rudi Schicker.

Wenig begeistert ist auch Harald Troch, SPÖ-Nationalrat und Simmeringer Parteichef: „Die Linie der SPÖ Simmering ist eindeutig: Wir unterstützen die Position der Bundespartei zum Rauchverbot und stehen auch zu den entsprechenden Beschlüssen im Nationalrat.“

Die Initiatoren bleiben gelassen. „Ich bin selbst Raucher. Meine Privatmeinung ist, dass die Menschen aussuchen können sollen, ob sie in den Raucher- oder Nichtraucherbereich gehen. Die derzeitige Regelung ist in Ordnung und soll bleiben. Das Rauchverbot hingegen wird den Gastronomen aufgedrängt“, sagt Fasching zum KURIER. Dass er Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in den Rücken fällt, glaubt er nicht: „Es muss erlaubt sein, seine Meinung zu sagen.“

Häme kommt von der FPÖ: „Wir bieten den unzufriedenen SWV-Kollegen gerne politisches Asyl an“, sagt Karl Baron, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft Wien (FWW). „Im Sinne von Bruno Kreisky können sie ein Stück des Weges mit uns gehen.“ Etwas deftiger Dietmar Schwingenschrot, der für die FWW als Gastro-Bereichssprecher kandidiert. „Was sich hier abspielt, ist eine Verarschung der Wirte.“