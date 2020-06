SPÖ eröffnet Wahlkampf mit dem Thema Arbeit

Neben der Plakatkampagne will die Wiener SPÖ auch Diskussionsveranstaltungen zum Thema initiieren. "Wir wollen dabei auch Betriebe mit Vorreiterrollen präsentieren", sagt Niedermühlbichler. Dabei wird nicht nur der Bürgermeister gefordert sein: "Unsere Stadträte werden in den kommenden Wochen ebenfalls Projekte in ihren jeweiligen Bereichen präsentieren", kündigt Niedermühlbichler an.