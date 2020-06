Spitzenwinzer will Hagelflieger

Winzer Gerhard Lobner vom Weingut Mayer am Pfarrplatz hat ein Déjà-vu: Nach 2008, 2009 und 2011 richtete der Hagel vergangenes Wochenende erneut schwere Schäden in den Wiener Weingärten an. Insbesondere am Nussberg, wo Lobner rund 40 Hektar bewirtschaftet. Je nach Lage des jeweiligen Weingartens wurden dort 30 bis 75 Prozent der Weinstöcke in Mitleidenschaft gezogen.

"Da bleibt einem schon die Luft weg, wenn ein ganzes Jahr Arbeit im Weingarten in fünf Minuten zerstört wird", sagt Lobner. Um den Heimatmarkt weiter uneingeschränkt bedienen zu können, muss der Exportanteil nun reduziert werden.

Massive Ausfälle beklagt man auch beim Stadtweingut Cobenzl, dessen Gemischten Satz Bürgermeister Michael Häupl sehr schätzt. "Von den 30 Hektar, die wir in Döbling bewirtschaften, sind etwa 22 Hektar betroffen. Der Schädigungsgrad liegt bei bis zu 80 Prozent", sagt Betriebsleiter Thomas Podsednik.

Um derartige schwere Hagel-Schäden künftig zu vermeiden, zieht er die Investition in spezielle Schutznetze in Betracht. "Das kostet zwar 13- bis 15.000 Euro pro Hektar – aber wir müssen wirklich dringend handeln."