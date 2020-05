Spitalsbetten: Spardebatte nach Corona-Schrecksekunde

Gebetsmühlenartig wiederholten es Gesundheitsökonomen über die vergangenen Jahre: Gemessen an der Einwohnerzahl hat Österreich zu viele teure Akutbetten in den Spitälern. Um das System leistungsfähig zu halten, brauche es dringend Einsparungen bzw. Umschichtungen.

Stimmen, die mit der Corona-Krise rasch verstummten. Drohten doch die zusammengesparten Gesundheitssysteme in Ländern wie Italien vor der Pandemie in die Knie zu gehen, während das vermeintlich ineffiziente Österreich die Herausforderung gut meisterte. Die heimischen Spitäler gerieten selbst am Höhepunkt der Krise nicht einmal annähernd an ihre Kapazitätsgrenzen.

Vor diesem Hintergrund kündigte selbst der Rechnungshof, der wiederholt das Einsparen von Betten gefordert hatte, eine „Neubewertung seiner bisherigen Ansätze“ an.

Die Schockstarre dauerte nicht lange: Nach dem Rückgang der Erkrankungszahlen ist nun die Debatte um die Spitalsbetten neu entflammt: Dass Österreich bisher so glimpflich davongekommen sei, habe nichts mit der hohen Zahl an Akutbetten (5,5 pro tausend Einwohner) zu tun, betont Thomas Czypionka vom Institut für höhere Studien (IHS) im Standard. Und auch dass Norditalien so schwer getroffen worden sei, habe mit anderen Faktoren zu tun. Etwa die vielen chinesischen Arbeiter, die das Virus rasch verbreiteten.

Mit einer Pandemie sei nur alle 10 bis 20 Jahre zu rechnen, sagt der Ökonom. Deshalb sei es besser, in Vorsorge (z. B. Frühwarnsysteme) zu investieren als in über lange Zeit überflüssige Infrastruktur.