Spitalsärzte murren über Reform

Als "große Strukturreform", die die Spitalsorganisation auf neue Beine stellt, feierte Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) vergangene Woche das neue Arbeitszeit- und Gehaltspaket für die 3000 Ärzte in den Wiener Gemeindespitälern (KAV). Die Reform wurde notwendig, weil auch in den Wiener Krankenhäusern auf Druck der EU die durchschnittliche Arbeitszeit von 60 auf 48 Stunden gesenkt werden muss.

Innerhalb der betroffenen Ärzteschaft stößt das Paket jedoch nicht nur auf Begeisterung. "Aus medizinischer Sicht kann dieses Modell nur als Frühgeburt betrachtet werden", ärgert sich eine Ärztin. An einzelnen Abteilungen wird es geschlossen abgelehnt.

Für Ärger sorgt vor allem die geplante Umstellung der Arbeitszeit auf 12,5 Stunden. Viele Ärzte befürchten, dass die bestehenden 25-Stunden-Dienste bis auf Ausnahmen vollständig ersetzt und letztlich ein Schichtbetrieb eingeführt wird – von 7 bis 19 Uhr Abends und von 19 bis 7 Uhr in der Früh. "Gleichzeitig sollen aber die Nachtdienste um 30 Prozent reduziert werden. Das kann nicht funktionieren", gibt Gernot Rainer, Initiator der neuen Ärzte-Gewerkschaft Asklepios, zu bedenken. In manchen Bereichen (etwa in der Notfall-Medizin) sei ein Schichtbetrieb sinnvoll, flächendeckend sei er aber für eine optimale Versorgung der Patienten ungeeignet. "Er führt dazu, dass sie jeden Tag mit einem anderen Arzt zu tun haben."

Vielen Ärzten ist auch noch nicht klar, wie viel sie künftig verdienen werden. Die Ärztekammer arbeitet derzeit noch an einem Gehaltsrechner.