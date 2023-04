Spitäler zahlen ab sofort Prämien an Mitarbeiter, die Personal anwerben

„Unsere Mitarbeiter*innen sind unsere authentischsten Fürsprecher*innen. Sie kennen den Wiener Gesundheitsverbund am besten und wissen auch am besten, wer zu uns passt“, erklärte die Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb per Aussendung

Abgesehen vom Geld habe es für das bestehenden Personal auch einen entscheidenden Vorteil, Bekannte anzuwerben: Durch die Maßnahme könne man sich zukünftigen Kollegen und Kolleginnen mit aussuchen. “Unternehmen, die das Anwerbe-Modell schon länger implementiert haben, berichten von einer langfristigen Mitarbeiter*innen-Bindung und einer höheren Identifikation mit den Arbeitgeber*innen", bekräftigt Kölldorfer-Leitgeb.