Spitäler: Rote Wahlschlappe beim KAV-Pflegepersonal

Völlig überschattet von den bundespolitischen Verwerfungen endeten am vergangen Wochenende die Personalvertretungswahlen der Stadt Wien. Auf den ersten Blick mit einem völlig erwartbaren Ergebnis: Die SPÖ-nahe FSG kam wienweit bei den Gemeindebediensteten auf 71,3 Prozent. Im Vergleich zu 2014 ist das ein leichtes Minus von 2,1 Prozentpunkten.

So weit, so unspektakulär. Eine schwere Schlappe musste die FSG allerdings in den Gemeindespitälern hinnehmen: Im Personalgruppenausschuss „Pflege“ des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) versetzte die Mitarbeiter den Roten eine kräftige Ohrfeige: Fast 15 Prozentpunkte verlor die FSG bei der Wahl, wovon vor allem die unabhängige Liste KIV/UG profitierte. Schwacher Trost: Mit 58 Prozent bleibt den Roten noch die absolute Mehrheit (siehe Grafik).