Spitäler: Erste Hilfe für Ambulanzen

"Mit den Zentren wollen wir ein neues attraktives Angebot für die Patienten schaffen", sagt Wiens Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ), die das Projekt gemeinsam mit der WGKK und der Ärztekammer ausverhandelt hat. Gemeint sind damit vor allem die Öffnungszeiten. Sie bewegen sich verpflichtend zwischen 7 und 19 Uhr, in diesem Rahmen wird jedes Zentrum werktags zehn Stunden offen haben. Ein Angebot vor allem für Berufstätige, die sich derzeit sehr schwer tun, vor Arbeitsbeginn bzw. am Feierabend einen Arzttermin zu bekommen.

Am Wochenende werden die Zentren allerdings geschlossen bleiben. "Wir haben aber vereinbart, dass für die Versorgung am Wochenende parallel der Ärztefunkdienst ausgebaut wird", sagt Thomas Holzgruber von der Ärztekammer. "Eine Öffnung der Zentren auch an den Wochenenden würde teure Doppelstrukturen neben den Notfall-Ambulanzen schaffen", sagt WGKK-Obfrau Ingrid Reischl dazu.

Ob die neuen Zentren und vor allem die Öffnungszeiten von den Patienten angenommen werden, wird in einem fünfjährigen Pilotbetrieb geklärt. Dabei wird auch beobachtet, ob sie tatsächlich zu einer Entlastung der Ambulanzen führen oder lediglich dazu, dass Patienten aus den umliegenden Ordinationen in die neuen Zentren wechseln.