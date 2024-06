Spielen unter der Autobahn: Tangentenpark eröffnet

Mit dem Tangentenpark wurde ein zusammenhängender Grüngürtel von über drei Kilometern geschaffen. Er reicht vom Helmut-Zilk-Park (Hauptbahnhof) bis zu den Großgrünräumen im Süden von Favoriten wie dem Böhmischen Prater, dem Laaer Wald, der Löwygrube und dem Kurpark Oberlaa.

Mondkraterlandschaft

"Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass hier so schnell etwas so Schönes entsteht. Es sah am Anfang aus wie eine Mondkraterlandschaft", so Sima.

Gekostet haben die Umbauarbeiten 9,9 Millionen Euro, wie es heißt. Dazu kommt eine jährliche Pacht von 64.000 Euro, die die Stadt Wien der Asfinag für das Gelände bezahlt.