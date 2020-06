Sperrstunde in Lokal missachtet: 160 Anzeigen

Noch pickt sie, die frühe Sperrstunde vor Mitternacht. Auch wenn die Lockerung kommenden Montag in Kraft tritt, in der Nacht zum Feiertag galt noch: Um 23 Uhr ist Schluss.

Das bekamen rund 60 Gäste und der Wirt eines Lokals in Wien-Simmering deutlich vor Augen geführt. Sie waren nämlich noch um 00.25 Uhr in dem Wirtshaus. Anrainer beschwerten sich zuvor bei der Polizei, Mitarbeiter des Magistrates sowie Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmerng rückten an und hatten dann gleich alle Hände voll zu tun: Sie schrieben 160 Anzeigen wegen diverser Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz.