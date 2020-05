Sperrstund is´ später

Die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ) schätzt, dass es am Ende des Tages etwas mehr als 50 Lokale sein werden, die die neue Sperrstundenregelung umsetzen werden. Genau so viele also, wie auch bis jetzt um eine Ausnahmeregelung angesucht hatten. "Betreiber, die sich dafür interessieren, müssen aber trotzdem eine Betriebsanlagen-Genehmigung beantragen", sagt die Stadträtin. Dadurch würde geprüft, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Liegt der Bescheid dann vor, heißt es für Gäste von Flex, U4 und Co. erst um 6 Uhr: " Sperrstund' is."