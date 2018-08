Sozialwohnungen: Die merkwürdige Reise eines Bauträgers

Rund um die Veräußerung der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung WBV-GFW (vormals WBV-GÖD) treten immer kuriosere Details zu Tage, in deren Zentrum der jetzige Eigentümer Christian Hosp steht. Dieser ist wie berichtet enger Geschäftspartner des Immo-Investors Michael Tojner.

Ins Auge sticht vor allem, dass die Transaktion in zwei Schritten erfolgte. 2015 übernahm zunächst die in der Schweiz beheimatete Keystone Holding SA die Anteile an der Muttergesellschaft der WBV von den bisherigen Eigentümern (die Unternehmen Linea und Fundus). Einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrats der Keystone ist Christian Hosp. Diese Abtretung wurde allerdings bis 2017 nicht ins Firmenbuch eingetragen.

Ein rechtlich heikler Vorgang. Denn die Keystone ist zu 100 Prozent an der WertInvest Immobilien Alpha GmbH beteiligt, deren Geschäftsführer wiederum Michael Tojner ist. Dies ortete der Revisionsverband als möglichen Verstoß gegen §9 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, wonach Angehörige des Baugewerbes keine gemeinnützigen Bauträger erwerben dürfen.