Sozialarbeiter und Polizei wollen besser zusammenarbeiten

Neues Projekt. Die Sozialarbeiter der Wiener Wohnungslosenhilfe und die Polizei haben ein Beziehungsproblem: „Wir haben zwar viel miteinander zu tun, aber richtig gut kennen wir einander nicht“, sagt Doris Czamay, Geschäftsführerin der Organisation Obdach Wien. Das soll sich nun ändern: Mit einer neuen Aktion wollen das Sozialressort und die Landespolizeidirektion die beiden Berufsgruppen näher zusammenbringen. Dabei soll auch etwas für die Bevölkerung herausspringen: Sie soll sich sicherer fühlen.

„Die Erwartungshaltung an die Polizei ist, Probleme in der Sekunde zu lösen. In vielen Fällen gelingt das, in anderen braucht es aber Kooperation“, sagt Sozialstadtrat Peter Hacker ( SPÖ). Etwa bei Beschwerden über Obdachlose, erklärt Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Menschen ohne Dach über dem Kopf wegzuweisen und damit Konflikte zu verlagern, sei keine Lösung: „Das kann es nicht sein. Wir müssen uns konkret anschauen, welche Hilfe die Menschen brauchen.“