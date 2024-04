Sozialarbeit: Nachtschicht auf der Donauinsel

Die Ausgangslage: Obdachlose Menschen in Wien sind nicht nur in der kalten Jahreszeit auf die Hilfe von anderen angewiesen. Durch den Einsatz der Streetwork-Teams der Caritas können jene, die auf der Straße

übernachten, akut versorgt und bei Bedarf in Notquartiere vermittelt werden. Motto der Caritas: Jede Spende hilft!

Das konkrete Angebot: Caritas Wien: Raiffeisenbank IBAN: AT16 3100 0004 0405 0050; Kennwort: Gruft.