Osternestsuche am Cobenzl: WienWein spendet an SOS-Kinderdorf

Was haben Winzer und Kinder gemeinsam? Eigentlich verbindet sie sehr wenig. Am Donnerstagnachmittag ist das aber anders: Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Weinmacher und Kinder zur Osternestsuche am Erlebnisbauernhof am Cobenzl.

Die sechs Eigentümer von WienWein überreichten bei der Veranstaltung eine Spende im Wert von 5.000 Euro an das SOS-Kinderdorf. Jährlich versteigert der Winzer-Zusammenschluss die limitierte Sorte "Wiener Gemischter Satz DAC". Aufgrund der geringen Stückzahl von 300 Flaschen