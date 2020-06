Sonntagsöffnung: Handel will, Gewerkschaft bremst

Wer in der Welthauptstadt der Mode an einem Sonntag noch schnell ein modisches Gustostückerl kaufen will, muss schon besonderes Glück haben. In Paris – so wie in ganz Frankreich – dürfen die Geschäfte derzeit nur an fünf Sonntagen im Jahr geöffnet haben. Die meisten Geschäfte nutzen dies in der Vorweihnachtszeit.

Geht es nach den Wünschen der französischen Regierung, sollen sich die rigiden Sonntags-Öffnungszeiten allerdings bald ändern: Der Ministerrat wird heute, Mittwoch, ein Reformpaket präsentieren.

Darin ist unter anderem vorgesehen, dass Geschäfte künftig an 12 Sonntagen im Jahr offenhalten dürfen. In den Touristenzentren soll es noch weitere Gesetzes-Erleichterungen geben. Bereits im Jänner sollen diese Pläne vom Parlament verabschiedet werden.

Gewerkschaften und die Kirche laufen dagegen allerdings Sturm. Und knapp zwei Drittel der Franzosen wären laut jüngsten Umfragen nur ungern dazu bereit, am Sonntag zu arbeiten. Offene Geschäfte am Sonntag wünschen sich jedoch 62 Prozent der französischen Bürger.