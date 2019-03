Sonneneislauf in Wien: Diese Plätze und Hallen haben noch offen

2. Eisring Süd

Der Eisring Süd (10., Windtenstrasse 2, Tagesticket ab 7,50 Euro) sperrt ebenfalls noch bis Sonntag auf – die Freifläche täglich, die Halle zusätzlich am Wochenende .

3. Erste-Bank-Arena

In der Erste-Bank-Arena (22., Attemsgasse 1, Tagesticket: 8,50 Euro) dauert die Eislaufsaison noch einen Monat. Bis 30. März ist sie an den Wochenenden für den Publikumseislauf geöffnet, an den Mittwochvormittagen ist Senioreneislaufen angesagt.