Sonne macht die Wiener fröhlich

Subjektiv gefühlt war der Oktober viel zu warm. Doch Meteorologen bestätigen dieses „Gefühl“ nur bedingt. Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet erklärt: „Der Oktober hat eher kalt begonnen. Die in den vergangenen Tagen hohen Temperaturen, verbunden mit Sonnenschein, lassen den Oktober ausgesprochen freundlich erscheinen.“

Trotzdem geht dieser Oktober nicht in die Rekord-Statistiken der vergangenen 30 Jahre ein. Immerhin präsentiert er sich im 30-Jahres-Mittel aber um etwa zwei bis drei Grad wärmer als im Schnitt.

Sommerhitze im Herbst ist in den Aufzeichnungen keine Seltenheit. So war es etwa am 1. Oktober 1956 in Eisenstadt 30,1 Grad heiß. Und am 12. Oktober 1990 schwitzte Feldkirch bei 29,7 Grad.