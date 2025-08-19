Die Vermessung der Song-Contest-Kontrahenten

In Wien soll sich im Frühjahr nicht nur das Riesenrad drehen, sondern auch der eine oder andere Gast am Tanzparkett: „Europe, shall we dance?“ lautet das Motto der Bewerbung. In der Bundeshauptstadt macht man sich Hoffnungen, dass man am Mittwoch den Zuschlag vom ORF erhält und im Frühjahr den Song Contest austragen darf. Aber auch Innsbruck will dabei ein Wörtchen mitreden.

Eingebettet in die Berge, vermarktet sich Innsbruck – die fünftgrößte Landeshauptstadt Österreichs – gerne als alpin-urban. Und will damit auch als ESC-Stadt punkten. Was sind sonst die Gemeinsamkeiten und Unterscheide der beiden Städte:

