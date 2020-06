Song Contest: Wettstreit um Austragung spitzt sich zu

Auch abseits von Wien rechnet man sich Chancen aus. "Wir können alle Punkte im Anforderungsprofil erfüllen", sagt Michael Bielowski, Chef der Olympiahalle in Innsbruck. Dazu gebe es eine hervorragende Infrastruktur: "So ein attraktives Angebot bietet sonst keiner."

In Oberösterreich brachte man die Herkunft von Conchita Wurst ins Rennen, hat sonst aber wenig Argumente. In ihrem Geburtsort Gmunden hätte man nur eine Open-Air-Veranstaltung machen können. Das Musiktheater in Linz ist viel zu klein.

"Aufgewachsen ist Conchita Wurst in der Steiermark", sagt dagegen Christof Strimitzer, Marketing-Leiter der Stadthalle Graz. Man könne auch alle technischen Anforderungen erfüllen, durch die angrenzende Messe habe man ein tolles Paket. Dass Graz kleiner als Wien ist, stört Strimitzer nicht: "Auch in Malmö, etwa gleich groß wie Graz, gab es einen wunderschönen Song Contest."