Song Contest: Freude, aber auch Skepsis wegen hoher Kosten

Auch der zuständige Stadtrat SPÖ ) spricht von einem "gewaltigen Werbeeffekt" für die Stadt. "Schon heute sind mehr als 200 Journalisten aus 40 Ländern in der Stadt und berichten täglich. Diese Zahl wird in den nächsten Tagen auf über 2.000 anwachsen", sagt. Insgesamt stellt die Stadtdemfür die Austragung des Song Contests Leistungen im Gegenwert von 11,7 Millionen Euro zur Verfügung. Allein die Bereitstellung der Stadthalle kostet der Stadt 8,89 Millionen Euro. Eine Million bekommt das StadtMarketing, vor allem für die Organisation diverser ESC-Events, wie etwa der Opening-Ceremony am Sonntag auf dem Rathausplatz. DerTourismus kampagnisiert um 1,85 Millionen Euro in 23 Ländern für den Song Contest.

Für singende Kanaldeckel oder Herzerl-Stecken stellt die Stadt kein Zusatz-Budget zur Verfügung. Das seien freiwillige Aktionen anderer Ressorts, die diese auch finanzieren müssen.

Zumindest in Österreich hat das Marketing funktioniert. 100 Prozent der von markentagent.com Befragten haben schon einmal vom Song Contest gehört. Und 59,3 Prozent finden es auch gut, dass der Bewerb in Wien stattfindet. Auch das Lied der österreichischen ESC-Teilnehmer The Makemakes – "I’m Yours" – gefällt 54 Prozent der Befragten. Obwohl nur die wenigsten, nämlich 1,8 Prozent, glauben, dass The Makemakes den Sieg erneut nach Hause holen. 56,1 Prozent gehen gar davon aus, dass es die Makemakes nicht auf einen der ersten zehn Plätze schaffen.