Sommerfrische in Wien: Pilates im Park, "Powerhouse" im Häusermeer

Nach dem kostenlosen Kulturgenuss konsumieren wir heute im Rahmen unserer Serie „ Sommerfrische in Wien “ ein Gratis-Bewegungsangebot aus dem 27-seitigen Katalog des Dachverbands der Sozialversicherungsträger mit Veranstaltungen in allen Bezirken von Wien. Siehe auch hier .

"Zieh Dich mit dem Scheitel nach oben." - "Aktiviere Dein Powerhouse." Kurz nach 18 Uhr verwandelt Sophie Pogats ein Stück Wiese im Kirschblütenpark im 22. Bezirk in ein Open-Air-Fitnessstudio. Die Übungsleiterin zeigt die Pilates-Übungen vor und 28 Frauen und vier Männer folgen ihr lautlos.

„Bewegt im Park“ werden die Menschen in Wien auch in diesem Sommer bis Ende August. Am 7. August startet auf dem Rathausplatz ein weiteres kostenloses Bewegungsangebot. Unter dem Motto „Sport.Platz.Wien“ kann man ebenfalls ohne Voranmeldung überall mittun. Alle Infos zu Örtlichkeiten und Beginnzeiten finden sich auf der gleichnamigen Homepage.

Um 19 Uhr werden im Kirschblütenpark die Matten zusammengerollt. Einige bleiben. Denn anschließend startet hier das Faszientraining.