Sommerfrische in Wien: Von Kabarett bis Wiener Lied im Donaupark

Am Nachmittag hat es in Wien kurz geregnet. Speziell für Stammgäste kein Grund, zu Hause zu bleiben. Mit Fahrrädern und zu Fuß kommen sie in den Donaupark, einige mit eigenen Camping- und Klappsesseln. Die weniger Betuchten bringen sich auch Speis und Trank mit.

Herbert Sobotka, mittlerweile 84-jähriger Obmann des Kulturvereins Donaustadt, beobachtet die Szenerie vor der Bühne neben dem Irissee mit Genugtuung. Entfernt erinnert speziell der Gegenhang, auf dem jüngeres Publikum in der Wiese Platz genommen hat, an die Waldbühne Berlin.

Schon seit 19 Jahren, erzählt Obmann Sobotka, lockt das kleine Festival im Donaupark Kulturinteressierte an:

+ am Freitag mit Kabarett (am 19.7. etwa Christoph Fälbl, am 2.8. Fredi Jirkal und Pepi Hopf);

+ am Samstag mit mit Austropop (20.7. Wiener Wahnsinn, am 10.8. Die 3);

+ am Sonntag mit Wiener Lied (4.8. Christl Prager, am 18.8. Andy Lee Lang).