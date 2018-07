Sommer in der Stadt: Im Asphalt sitzen und versinken

Tatsächlich scheinen die Zeiten, in denen die Städter den öffentlichen Raum nur eingeschränkt nutzen durften, vorbei zu sein (siehe Kasten). Bestes Beispiel dafür ist der Donaukanal. Tagsüber wird trainiert, abends setzen sich die Städter am Ufer zusammen. In der Innenstadt beginnen sich die Wiener am späten Nachmittag auf den Plätzen und in den Parks unter die Touristen zu mischen.