Sohn des Mordopfers hat Alibi

Nach den ersten Befragungen der Ver­wandten gehen wir jetzt von zweifachem Raubmord aus", bestätigte Samstagmittag Polizeisprecherin Adina Mircioane.

Wie berichtet, fanden Freitagnachmittag Feuerwehrmänner beim Löschen eines Zimmerbrandes in Wien-Meidling zwei weibliche Leichen. Die Opfer, Stephanie V. (89) und ihre Pflegerin Halina H. (54) wurden erstochen beziehungsweise erschlagen. Danach legten der oder die Täter in der kleinen Gemeindewohnung in der Böckhgasse 2 in der Küche und im Wohnschlafzimmer Feuer.

Der vorerst unter Verdacht stehende Sohn der Pensionistin, Heinrich V. (68), schied bereits bei der ersten Befragung Freitagabend als Verdächtiger aus. Nachbarn wollten den Pensionisten in der Wohnung seiner Mutter am Vormittag beobachtet haben. Tatsächlich besorgte er für die betagte Mutter den Einkauf, verließ aber dann wieder die Wohnung. Für die angenommene Tatzeit konnte er ein Alibi vorweisen. "Der Sohn besuchte seine Mutter jeden Tag. Beide hatten ein enges Verhältnis. Die 89-Jährige litt an Rheuma und blieb fast immer zu Hause", skizziert Mircioane den Ermittlungsstand. Eine Obduktion der beiden Mordopfer wurde Samstag durchgeführt, erste Ergebnisse wird es am Sonntag geben.