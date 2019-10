So will Wien das Image der Schulden-Hauptstadt loswerden

Gleichzeitig profitiert die Stadt naturgemäß von der günstigen wirtschaftlichen Großwetterlage der vergangenen Jahre, was vor allem in der sinkenden Arbeitslosigkeit ihren Niederschlag fand.

Streng genommen baut der ehemalige Wien-Holding-Manager auch auf die Vorarbeit seiner Vorgängerin Renate Brauner auf: Schon in ihrer Amtszeit als Finanzstadträtin wurde das Ziel Nulldefizit 2020 ausgegeben und es wurde die jährliche Neuverschuldung schrittweise verkleinert.

Mit 16,25 Milliarden Euro ist das Volumen für den Budget-Voranschlag so hoch wie noch nie. Mit 28,6 Prozent geht der mit Abstand größte Teil der Ausgaben in das Wiener Gesundheitswesen. Dahinter folgen Soziales und Bildung (siehe Grafik). In Bereiche also, die Hanke als „sozialdemokratische DNA“ bezeichnet.