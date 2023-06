So stemmen sie in der Großfeldsiedlung

Hoffmann ist das älteste Mitglied in einem Stemmerklub, der in Kürze 100 Jahre alt wird. Die Nachfahren des 1. Leopoldauer Kraftsportklubs "Freiheit" bereiten schon eine Feier in der Halle in der Dopschstraße vor.

In guter Erinnerung

So wie Helmuth Hoffmann hat auch Christian Becker in jungen Jahren zu stemmen begonnen. Gut erinnert er sich noch an das öffentliche Training an Freitagabenden im großen Speisesaal vom Gasthaus Baumann auf dem Leopoldauer Platz: „Wir sind damals vor Publikum angetreten, das vom Obmann am Ende um eine kleine Spende gebeten wurde. Die Leute waren immer gut zu unserem Verein. Das Problem für uns Athleten war halt nur, dass viel geraucht wurde.“