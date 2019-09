So ein Theater: Bekannter Kulturschaffender bestohlen

Uhren verschenkt

Drei Uhren, so der Angeklagte, habe er weitergeschenkt. Andere Sachen ließ er im Auto liegen. "Ich bin ratlos", sagt die Richterin. Die Uhren sind jedenfalls weg.

Als der Kulturschaffende seinen Auftritt hat, staunt die Richterin: "Sie sind es doch!", strahlt sie den Mann an. Der ist allerdings weniger erfreut. "Ich will mich eigentlich nicht dazu äußern, ich will das nicht öffentlich machen." Der Angeklagte entschuldigt sich bei ihm. "Es tut mir leid. Ich werde den Schaden wieder gut machen." Das kommt beim Opfer an. "Ja? Ok. Alles gut."

18.000 Euro muss er innerhalb von zwei Wochen an den Kulturschaffenden überweisen. Außerdem verurteilt ihn die Richterin zu zehn Monaten unbedingter Haft; nicht rechtskräftig. "Das ist eine milde Strafe. Ich glaube Ihnen, dass Sie das nicht mehr tun werden." Die Staatsanwältin ist da weniger optimistisch. Sie gibt keine Erklärung ab. "Hoffen Sie, dass das Urteil rechtskräftig wird. Sonst können Sie nur beten. Alles Gute!", gibt die Richterin dem Mann noch auf den Weg.