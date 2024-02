Skirennläufer aus Wien: Die Mühen der Ebene

„Dann bist du Jamaika“

Die Wiener Rennläufer fahren hauptsächlich gegen ihresgleichen, bei manchen Rennen sind auch Läufer aus Niederösterreich und dem Burgenland am Start. Bei den Österreichischen Meisterschaften dürfen sich die besten Wienerinnen und Wiener mit der nationalen Elite messen.

Bei FIS-Rennen treten manche sogar gegen internationale Konkurrenz an. Danach käme dann schon der Europacup und schließlich der Weltcup, aber so weit nach oben hat es noch nie ein Skirennläufer oder eine Skirennläuferin aus Wien geschafft; nicht einmal in einen bundesweiten ÖSV-Kader.

Dabei gibt es auch unter Wiener Skirennläufern begnadete Talente mit exzellenter Technik. Aber die Konkurrenz aus dem Westen ist eben übermächtig. Oder? „Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, von Wien aus ein Weltcupfahrer zu werden, der vom Skisport leben kann“, sagt Roland König, der Präsident des Wiener Skiverbands (WSV). „Aber es ist möglich, wenn man es wirklich will.“

Seit König das Amt vor zwei Jahren übernommen hat, versucht er, den jungen Skisportlern möglichst gute Rahmenbedingungen zu bieten. Im Winter seien sie früher fast nur Rennen gefahren, sagt er. Jetzt organisiert der Verband unter der Woche regelmäßige Flutlicht-Trainingseinheiten in den umliegenden Skigebieten. Am Dienstag geht’s nach St. Corona, am Donnerstag auf den Hirschenkogel, am Freitag aufs Stuhleck. (Für die 38 besten Nachwuchsläuferinnen und- läufer, die für den Landeskader nominiert sind, gibt es eigene Trainings.)

„Unser Angebot wird gut angenommen“, sagt der WSV-Präsident. „Da sind immer so 20, 30 Kinder bei den Trainings. Und man sieht auch schon erste Effekte.“

Der Wiener Skiverband hat 3.640 Mitglieder, in Tirol sind es 39.190. Man kann sich also ausrechnen, wie es um das Standing des WSV innerhalb des ÖSV bestellt ist. „Wir haben halt nur 3 Prozent der Stimmen“, räumt König ein. „Aber sportlich hängt es von den Leistungen ab. Wenn du in einem Lauf 20 Sekunden Rückstand hast, bist du Jamaika. Aber in dem Bereich, wo wir uns gerade bewegen, sind wir voll dabei.“

Fragt man Elmar Gipperich nach dem Stellenwert der Wiener im ÖSV, bekommt man eine diplomatische Antwort: „Sagen wir so: Wir haben uns durch Wissen und Fleiß ein ganz gutes Standing erarbeitet. Als ich noch aktiv war, war ich zum Beispiel Mitautor der Wettlaufordnung.“ Der 82-jährige Funktionär war mehr als 40 Jahre lang Vizepräsident und Alpinchef beim WSV. „Das Problem ist, dass viele unserer Skirennläufer auf Eliteschulen gehen, zu den Schotten oder ins Theresianum, und denen ist die Ausbildung wichtiger als das Skifahren“, sagt Gipperich, der übrigens auch selbst findet, dass der Skisport nur eine „Nebensache“ sei. Dafür hat er ihm ganz schön viel Zeit gewidmet. Er ist immer noch Obmann des größten Wiener Skiclubs UKS-AMS, der aus einer Neigungsgruppe der Albertus-Magnus-Schule im 18. Bezirk hervorgegangen ist. In einem Gassenlokal in der Gentzgasse hat sich der Club eine Kraftkammer eingerichtet.