Skifahrer aus Wien löste Lawine aus, 200 Euro Strafe verhängt

Am Bezirksgericht Zell am See (Pinzgau) ist am Montag ein Wiener wegen grob fahrlässiger Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden.

Der Mann soll am 3. Februar 2023 im Skigebiet Schmittenhöhe bei großer Lawinengefahr mit seinem Sohn in einen ungesicherten Hang eingefahren sein und eine Lawine ausgelöst haben. Er leugnete das bis zuletzt und legte volle Berufung ein. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.