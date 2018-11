Simmering: Schlange stehen fürs Parkpickerl

Bis zu 300 Personen werden aktuell pro Tag am Magistratischen Bezirksamt in Sachen Pickerl abgefertigt. Bis Montagnachmittag wurden exakt 6361 Anträge erledigt. 3408 von ihnen wurden online gestellt, 2953 am Amt. Kritik an der Parkraumbewirtschaftung gibt es vor allem wegen der Auswahl des Gebiets, in dem das Parkpickerl gilt: Franz Freitag hält von der aktuellen Parkpickerlzone in "seinem" Bezirk nur wenig: