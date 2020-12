Simmering: Die Bierpartei ist angekommen

Ihr gehört seit Montag der heimliche Star des vergangenen Wahlkampfs an: Marco Pogo (bürgerlich Dominik Wlazny) hatte bei der Wien-Wahl - wie in zehn weiteren Bezirken - mit seiner Bierpartei auch in Simmering ein Mandat erobert und zieht dort höchstpersönlich in das Bezirksparlament ein. Zur Feier des Tages stieß der frischgebackene Bezirksrat mit dem Bürgermeister an. Mit seiner eigenen Biermarke Turbobier, versteht sich.

Ebenfalls angelobt wurde am Montag übrigens Thomas Steinhart (SPÖ) als neuer Bezirksvorsteher. Der 47-jährige Gemüsegärtner folgt Paul Stadler (FPÖ) nach.