Silvesterfeier: Knaller, Konzerte und Katzenjammer

Das bekannteste und größte Fest zum Jahreswechsel steigt traditionell in der Wiener Innenstadt: Der Silvesterpfad. Die Straßen und Plätze der City werden dabei selbst zur Partymeile: Auf 50.000 Quadratmetern Freiluft-

Veranstaltungsfläche halten Musik, Showeinlagen und Animation die Besucher bis Mitternacht – und darüber hinaus – bei Laune. Der KURIER kennt die wichtigsten Fakten rund um die alljährliche Großveranstaltung und die Highlights des heurigen Programms.

14 Veranstaltungsorte (siehe Grafik) sind dieses Jahr entlang des vier Kilometer langen Silvesterpfads angesiedelt. Drei Stationen sind erstmals dabei: In der Löwelstraße und vor dem Parlament legen DJs auf, in der Teinfaltstraße wird eine „Straße des Glücks“ aufgebaut. „Man kann ein Horoskop erstellen oder die Karten legen lassen und einen Blick in die Glaskugel werfen – alles mit einem Augenzwinkern“, erklärt Gerlinde Riedl, Geschäftsführerin des Veranstalters Stadt Wien Marketing.

28 Ausgaben hat der Silvesterpfad bereits bestritten. Die Idee für die kollektive Party in der City hatte Ende der 80er-Jahre der damalige Bürgermeister Helmut Zilk. Der Eintritt ist kostenlos.

30 Millionen Euro geben die Besucher des Silvesterpfads insgesamt aus. Davon profitiere nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gemeinde, sagt Riedl. „Steuereinnahmen fließen an Wien zurück und damit wird das öffentliche Budget refinanziert.“