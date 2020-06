Noch einmal richtig krachen lassen

Körschner betreibt eine von rund 60 Gastrohütten, die die Partygäste zwischen den zwölf Bühnen vom Rathausplatz bis zur Staatsoper oder (für alle, denen das Getümmel in der Stadtmitte zu wild ist) an der Außen-Party-Stelle im Prater mit Punsch, Gulasch oder Kaiserschmarren verköstigen.

Wer die vielen Kalorien mit ein wenig Wiener Walzer abtanzen möchte, der kann das heuer nicht nur am Graben, sondern auch auf dem Universitätsring machen. Anlässlich des 150. Geburtstags des Prachtboulevards, verwandelt sich dieser Teil der Ringstraße ab 17 Uhr in ein Tanzparkett. Kinder, die nicht so gern tanzen, sondern lieber singen, können sich ab 14 Uhr auf dem Maria-Theresien-Platz im Kinder-Karaoke versuchen. Ein paar Stunden später werden die Älteren dort zu Austropop-Klassikern schunkeln. Zumindest bis 2 Uhr. Wer an der frischen Luft weitermachen möchte, der kann an den Stadtrand fahren. Auf einem ehemaligen Flugfeld in der Seestadt Aspern gibt es bis 4 Uhr früh Lichtkunst, Lasershows und DJ-Lines.