Mit den Öffis durch die Silvesternacht: Welche Linie wann in Betrieb ist

Wer Silvester ausgiebig feiern möchte, kann auch in diesem Jahr das Auto stehen lassen und auf die Öffis umsteigen: Die Wiener Linien und auch die Züge im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sind zum Jahreswechsel verstärkt unterwegs. Ein Überblick:

Am 31. Dezember kann es in der Wiener Innenstadt zwischen 10.30 und 13 Uhr aufgrund des Silvesterlaufs im Bereich von Ringstraße und Kai zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommen. Die Wiener Linien informieren in Durchsagen, in der App sowie auf der Website (wienerlinien.at) über eventuelle Verzögerungen.

In der Nacht

In der Silvesternacht sind die U-Bahnen in der Stadt wie gewohnt in Betrieb. Zusätzlich sind zahlreiche Straßenbahnen (die Linien D, 1, 2, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62 und 71) und Buslinien (7A, 26A, 29A, 29B, 35A, 62A, 66A, 68A, 68B sowie 73A) die ganze Nacht über unterwegs. Aufgrund der hohen Nachfrage werden auf einigen Linien die Intervalle verkürzt. Achtung: Aus Sicherheitsgründen wird die U-Bahn-Station Stephansplatz ab 21 Uhr gesperrt.