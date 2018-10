Sigi Maurer: Crowdfunding-Projekt gegen Hass im Netz

Am Montagvormittag trat Maurer nun in einer Pressekonferenz vor die Medien. Das Thema: "Nächste Schritte im Kampf gegen Hass im Netz". Dabei bekräftigte sie: "Ich gebe natürlich nicht auf, ich kämpfe weiter". Das tue Maurer aber nicht nur in ihrem Namen, denn "es gibt insgesamt ein großes Problem." Nach dem Urteil hätten ihr weit über tausend Menschen geschrieben, die sich solidarisch und empört zeigten. Und auch das Thema Spenden kam auf.

Crowdfunding-Projekt

"Bis jetzt habe ich gesagt, dass ich keine Spenden sammle, solange ich nicht verloren habe", meinte Maurer. Nun, nach dem ersten Urteil, will sie aber "die Solidarität annehmen und Spenden einsammeln". Gemeinsam mit Caroline Kerschbaumer, vom Verein ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit), präsentierte Maurer daher ein Crowdfunding-Projekt, mit dem Geld gesammelt werden soll. Ein "Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz". Das Ganze wird über die Plattform respekt.net abgewickelt.

Das erste Ziel: 50.000 Euro, das Gesamtziel liegt bei 100.000 Euro. Die Finanzierungsfrist endet am 15. April 2019. Maurer ist bewusst, dass das "sehr viel Geld ist". Sie möchte aber nicht nur für sich selbst sammeln, sondern "für alle anderen Betroffenen, damit wir Klagen finanzieren können." Wie Kerschbaumer auch erklärt, sollen mit dem Geld jene Fälle unterstützt werden, bei denen grundsätzlich eine Möglichkeit zu klagen besteht, bei denen die Betroffenen auch bereit sind, weitere Schritte zu unternehmen und bei denen auch eine realistische Chance auf Erfolg besteht. In der Sache von Sigi Maurer gehe es auch darum, einen Präzedenzfall zu schaffen.