Maurer: „Bin offensichtlich sehr polarisierend“

Zurückhaltung ist keiner der Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Sigrid Maurer denkt. Vielmehr sind es unverblümte Ansagen, große Gesten und eine gewisse „Pfeif-mir-nix“-Attitüde, die man mit der früheren grünen Nationalratsabgeordneten assoziiert – wie sie auch selbst weiß. „Ich bin offensichtlich sehr polarisierend, daran bin aber nicht nur ich schuld“, meint Maurer. Es passe wohl vielen nicht, dass sie sich als selbstbewusste junge Frau kein Blatt vor den Mund nehme. „Aber“, so Maurer, „das ist jetzt nicht mein Problem“.

Ihr jüngster Aufreger könnte nun ihren größten politischen Erfolg nach sich ziehen – und das ironischerweise fast ein Jahr nach dem (vorläufigen) Ende ihrer politischen Karriere. Denn nachdem Maurer im Mai an sie geschickte vulgäre Nachrichten veröffentlicht hatte, wurde sie zwar wegen übler Nachrede verurteilt (siehe rechts), brachte damit aber Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) dazu, eine „rechtliche Möglichkeit“ zu fordern, sich gegen Frauenhass im Netz „rasch und unkompliziert zu wehren“. Eine Ansage, die Maurer „durchaus ernst“ nimmt – obwohl es „ein bisschen schräg“ und ungewohnt sei, dass plötzlich alle auf ihrer Seite stünden. Wobei das sicher nicht so wäre, wäre sie noch Abgeordnete – „weil dann wäre ich immer noch die blöde Grüne“, meint sie.

Die erste Auffälligkeit der langjährigen Bildungspolitikerin und heutigen Bildungsforscherin ist der aktuelle Fall freilich nicht. Nur ein Jahr, nachdem sie 2009 Bundesvorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) geworden war, erhielt sie 18 Monate Hausverbot im Parlament, weil sie Flugzettel von der Galerie geworfen hatte.