Siegfried Meryn ist neuer Chefarzt des Wiener Roten Kreuzes

Mit dem neuen Jahr gibt es auch ein neues Chefärzte-Team im Wiener Roten Kreuz.

Der Internist Siegfried Meryn übernimmt die Leitung. Sein Stellvertreter wird der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin Lukas Infanger. Die Stationsärztin am Herz-Jesu Krankenhaus Wien, Christina Brazda, übernimmt die medizinisch-wissenschaftliche Leitung des Ausbildungszentrums. Alle drei Positionen werden ehrenamtlich ausgeführt, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch in einer Aussendung mit.