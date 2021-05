Siebenjähriges Mädchen in Wien-Josefstadt von Auto erfasst

Am Dienstagnachmittag wollte eine 7-Jährige die Skodagasse in Wien-Josefstadt überqueren. Als sie zwischen zwei abgestellten Autos hervorkam, um die Fahrbahn zu betreten, fuhr auf selber Höhe ein 37-Jähriger mit seinem Auto die Skodagasse in Richtung Josefstädter Straße.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und wurde verletzt. Die Wiener Berufsrettung versorgte die junge Fußgängerin vor Ort notfallmedizinisch und brachte sie in Begleitung ihres Vaters in ein Krankenhaus.

