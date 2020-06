Sie sind die saubersten Rauchfangkehrer Wiens

Noch sind Elektroautos etwas teurer in der Anschaffung als vergleichbare Diesel- oder Benziner. Die Stadt fördert daher Firmen, die umsteigen wollen mit bis zu 10.000 Euro. Maximal drei geförderte E-Laster sind je Unternehmen möglich. Heuer sind dafür 600.000 Euro im Topf.

Auch Schäffler griff auf die Förderung zurück. Die Kangoo-Kastenwägen haben so nur 14.000 Euro statt 24.000 gekostet. "Im Endeffekt wurden die Autos sogar günstiger als benzinbetriebene", sagt Schäffler.

Wirklich günstig sind dazu die "Spritkosten". "Ich habe im Vorjahr für alle Autos knapp 1000 Euro netto für den Strom gezahlt", sagt Schäffler. Dazu habe er kaum Reparaturen, da ein Elektromotor weniger anfällig sei. Die Haftpflichtversicherung pro Auto kostet 20 Euro. Allerdings kommen 70 Euro Pauschale pro Monat und Auto für die Batterie dazu. Die ist nämlich nur gemietet, wird dafür bei Nachlassen der Leistung sofort vom Hersteller ausgetauscht.

"Vor allem in der Stadt ist die Reichweite absolut ausreichend", erzählt Schäffler. Pro Tag sind die Rauchfangkehrer zwischen zehn und 70 Kilometer in Wien unterwegs. "Dass ist für die Autos selbst im Winter mit eingeschalteter Heizung kein Problem", erklärt Schäffler. Am Abend werden Autos in der Garage aufgeladen.

Neben der Wirtschaftlichkeit zählt für Schäffler vor allem der Umweltgedanke. "Ich bestimme selbst, wo mein Kraftstoff herkommt. Wir verwenden nur Ökostrom. " Zwei benzinbetriebene Autos gibt es noch im Betrieb. Doch von denen wird sich Schäffler trennen. Dann fährt er nur noch elektrisch.