Keine Halle, wenig Geld: Aber Meister Westwien will wieder nach oben

Seit neuestem ist Österreich eine Handballnation. Als das Nationalteam im Jänner bei der Europameisterschaft in Deutschland groß aufspielte, fieberte das ganze Land mit. Wie außergewöhnlich dieser Erfolg war, zeigt ein Blick zurück in den Juni 2023. Damals holte die SG Handball Westwien durch ein 30:26 gegen den HC Linz zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder den Meistertitel – und trat danach, wie man das schon vor längerem angekündigt hatte, freiwillig den Rückzug in die zweite Liga an.

© APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die Reißleine gezogen „Irgendwann mussten wir die Reißleine ziehen“, sagt Roland Marouschek, 60, der dem Verein als Spieler, Trainer und Funktionär seit mehr als 50 Jahren eng verbunden ist und bei Westwien derzeit wieder den Trainer macht. „Letztlich ist es uns nicht gelungen, eine professionelle Struktur aufzubauen.“ Die Meistermannschaft hat sich in alle Richtungen verlaufen, elf Spieler verließen den Verein – darunter Tormann Constantin Möstl, der bei der EM als „Krake von Köln“ Furore machte. Insgesamt sechs Spieler aus der gefeierten Nationalmannschaft haben das Handballspielen bei Westwien gelernt.

© KURIER/Jeff Mangione

Westwien heißt der Verein, weil er ursprünglich im Westen der Stadt ansässig war; die Halle in der Hietzinger Altgasse ist aber längst nicht mehr sein Zuhause. Zuletzt trug Westwien die Heimspiele nicht einmal mehr in Wien, sondern in der Südstadt aus. „Wir hatten keine Homebase, mussten in neun verschiedenen Hallen trainieren“, sagt der ehemalige Manager Konrad Wilczynski.

Wenn die Nation nicht gerade im EM-Fieber ist, ist Handball in Österreich eher Randsportart; der Werbewert hält sich in Grenzen, Sponsorengelder sind nur entsprechend eingeschränkt zu lukrieren. Aber auch beim Ruf nach öffentlicher Förderung stößt man auf taube Ohren. Die Stadt Wien steht auf dem Standpunkt, dass zwar Breitensport und Nachwuchsarbeit förderwürdig sind, nicht jedoch Profisport. „Das ist legitim“, sagt Marouschek. „Es ist für uns aber ein brutaler Wettbewerbsnachteil.“ In anderen Bundesländern gebe es nämlich sehr wohl Spitzensportförderung. Thomas Menzl, der Manager vom Lokalrivalen Fivers Margareten, vermisst die Derbys gegen Westwien. Dass die Stadt nicht mit Steuergeld Profis fördern möchte, leuchtet ihm ein. „Aber wir sind halt keine Profis.“ Von Handball könne in Österreich niemand leben, bestätigt Westwien-Trainer Marouschek. „Am Tag nach dem Meisterschaftsfinale hatten zwei unserer Spieler mündliche Matura.“

Neues Pflänzchen Im aktuellen Kader von Westwien sind 13 Spieler unter 18. „Es war richtig, einen Schritt zurück zu machen und ein neues Pflänzchen wachsen zu lassen“, sagt Ex-Manager Wilczynski. Der „Kindergarten“ (Marouschek) ist in der zweiten Liga Tabellenführer, der Verein könnte früher in die oberste Spielklasse zurückkehren als geplant. Um finanziell gerüstet zu sein, hat der Verein am 1. Februar ein Crowdfunding gestartet. Zielsumme: 150.000 Euro. „Aber wir nehmen, was wir kriegen.“

Die Stadt will zwar immer noch nicht für die Kampfmannschaft zahlen, hat aber die Fördersumme für den Nachwuchs (mehr als 200 Kinder) erhöht und lässt Westwien die Heimspiele derzeit in der Stadthalle austragen. Wenn am Handelskai nächstes Jahr die neue Sport Arena eröffnet wird, soll sie die Heimstätte des Vereins werden. Über den Namen Westwien müsste man dann vielleicht einmal nachdenken.