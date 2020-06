Kirche deckt Verdachtsfall selbst auf

Man hat der katholischen Kirche seit Jahren vorgeworfen, bei Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs in ihren Reihen zu mauern, zu verharmlosen, zu vertuschen.

Im jüngsten Fall, der sich in einer Pfarre in Wien-Simmering zugetragen haben soll, ging der Anstoß für Ermittlungen gegen einen Pfarrer aber allen Anschein nach von der katholischen Kirche selbst aus. Wie berichtet, wird ein Priester verdächtigt, vor wenigen Monaten einen Jugendlichen sexuell missbraucht zu haben. Darüber hinaus ordnete die Staatsanwaltschaft Wien wegen Verdachts der Kinderpornografie eine Hausdurchsuchung an – der Computer des Geistlichen wurde vergangenen Freitag beschlagnahmt.

Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, erklärt auf Anfrage des KURIER: "Die Sachverhaltsdarstellung wurde von der Erzdiözese bei der Staatsanwaltschaft eingebracht." Konkret gehe es "um eine Person, die zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt gewesen ist, die dem Pfarrer sexuellen Missbrauch vorwirft".