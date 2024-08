Sexualdelikt am Neustifter Kirtag: Polizei ermittelt

Die Wiener Polizei ermittelt nach einer Anzeige eines Sexualdelikts, das am Freitag am Neustifter Kirtag in Döbling verübt worden sein soll. Laut einem Bericht von krone.at soll ein Unbekannter eine 18-jährige Wienerin in eine Seitengasse gezerrt und vergewaltigt haben. Polizeisprecherin Schick bestätigte auf Nachfrage des KURIER die Ermittlungen am Samstag. Aber: "Die betroffene Person konnte aufgrund ihres Allgemeinzustands noch nicht einvernommen werden", sagte sie.