Wien: 20-Jähriger bei Messerstecherei schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei in der Wiener Innenstadt ist ein 20-Jähriger in der Nacht auf Samstag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann, der bisher nicht einvernommen werden konnte, hatte offenbar großes Glück: Neben Schnitten in den Brustkorb erlitt er auch eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung im Unterarmbereich.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick hatte ein Zeuge den jungen Mann am Morzinplatz am Boden liegend gefunden und Polizisten auf Streife verständigt. Hätte ihn der Zeuge nicht rechtzeitig entdeckt, wäre die Verletzung wohl lebensbedrohlich geworden.