Sexualdelikt am Neustifter Kirtag: 18-Jähriges Opfer einvernommen

Nach der Anzeige eines Sexualdelikts am Neustifter Kirtag in Wien-Döbling hat die Polizei die betroffene 18-Jährige mittlerweile einvernommen. Die junge Wienerin soll von einem Unbekannten in eine Seitengasse gezerrt und vergewaltigt worden sein. In der Einvernahme konnte sie sich Polizeisprecherin Julia Schick zufolge kaum an Details erinnern. "Die Sachlage ist unklar", sagte Schick.

Auf weitere Erkenntnisse hoffen die Ermittler nun durch die Auswertung der medizinischen Untersuchung, der sich die 18-Jährige nach der Tat am Freitag unterzogen hatte. Laut Schick ist damit aber frühestens in einigen Tagen zu rechnen. Die Kleidung der Wienerin - ein Dirndl - dürfte unbeschädigt geblieben sein.